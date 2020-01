Musiker spielen zu Grillfest auf

Zum 24 Mal fand das Wintergrillfest der Neubrunner Dorfmusikanten in der Passmühle statt. Schon zum Mittagessen war die Festscheune bei Musiker Heinz Rumpel brechend voll. Viele Gäste nutzten die angenehme Witterung zu einer Wanderung. Seit vielen Jahren ist das Winterfest ein fester Termin in der kalten Jahreszeit. Die Besucher kommen teils von weit her, um die gemütliche Atmosphäre in der Passmühle zu genießen. Dazu gehören auch die "Passmühlmusikanten", die mit stimmungsvoller Blasmusik zur Unterhaltung aufspielen. Etliche Besucher blieben bis in den späten Abend. Foto: Ewald Stretz