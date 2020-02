Musiker spielen für die Kita

Für ihren diesjährigen Weihnachtsauftritt im Gremsdorfer Bistro "Jammy's" hatten sich die Musiker von "Gremsrock" etwas Besonderes ausgedacht: Es gab eine Tombola zugunsten des Kinderparadieses Gremsdorf. Als Preise spendete die Band T-Shirts, das "Jammy's" Verzehrgutscheine und Mina-Musikunterricht Gutscheine für Instrumental- oder Gesangsunterricht. Durch die rege Beteiligung der Gäste wurden 500 Euro eingenommen, die nun an den Gremsdorfer Kindergarten übergeben wurden. Kindergartenleiterin Heike Pretschner und ihre Stellvertreterin Astrid Seubert nahmen die Spende dankend entgegen.

"Gremsrock" wurde gegründet, um 2018 auf dem Gremsdorfer Dorffest ein abendfüllendes Programm zu präsentieren. Seitdem wurden die sieben Musiker, Peter Krettner und Anna Kestler am Gesang, Dominik Knoll und Michael Jäger an der Gitarre, Katrin Heinz-Karg am Keyboard, Raimund Kratz am Bass und Robert Ruhmann am Schlagzeug, schon für zahlreiche Veranstaltungen in und um Gremsdorf gebucht. Positive Resonanz bekommt die Band besonders für ihre Songsauswahl - von Volksmusik über Schlager, Pop, Rock und Heavy Metal ist jede Stilrichtung vertreten.

Das Kinderparadies Gremsdorf hatten die Musiker schon vergangenes Jahr bei der Jubiläumsfeier unterstützt. In Zusammenarbeit mit dem Kindergarten wurde eine CD aufgenommen, und Katrin Heinz-Karg von Mina-Musikunterricht hatte exklusiv einen Kindergartensong komponiert, der von "Gremsrock" vertont wurde. Für die sieben Musiker war das eine Herzensangelegenheit, da sie teilweise eigene Kinder im Kindergarten haben oder sogar selbst als Kinder die Einrichtung besucht haben. Mit der Spende können besondere Projekte oder Unternehmungen finanziert werden, für die das Budget sonst nicht ausreichen würde. Vielleicht wird auch das eine oder andere Musikinstrument gekauft, um den Gremsdorfer Musikernachwuchs zu fördern. red