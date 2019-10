Musiker sind "always guat druff"

Als krönenden Abschluss ihres Jubiläumsjahres konnte die Heimatkapelle Ziegelanger am Samstag einen musikalischen Leckerbissen servieren. Mit "Quattro Poly", einem siebenköpfigen Ensemble aus dem Allgäu, erlebten die Zuschauer im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil Blasmusik vom Feinsten.

Die in der Nähe von Kempten beheimatete Kapelle überzeugte mit ihrer musikalischen Bandbreite, die von traditionell-volkstümlicher Blasmusik bis hin zu fetzig modernen Sounds reichte. Unter ihrem Motto "Always guat druff" präsentierten Johannes Guggenmos und Christian Grässlin (beide Trompete und Flügelhorn), Jürgen Hirschauer (Posaune, Tenorhorn), Tobias Roggors (Posaune, Bariton, Akkordeon), Florian Wolf (Helikon), Georg Hiemer (Trompete) und Sebastian Kern (Schlagzeug) einen blasmusikalischen Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne.

Zu hören waren unter anderem die "Freundschaftspolka" und "So schön ist Blasmusik" genauso wie der Schlager "Lady Carneval" oder ein eindrucksvolles Queen-Medley. Natürlich durften auch Eigenkompositionen wie beispielsweise "Ein zehntel Jahrhundert" nicht fehlen. Die Formation, die es bereits seit zwölf Jahren gibt und sich zu einer festen Größe in der Blasmusikszene entwickelt hat, erntete in Zeil einen nicht aufhören wollenden Beifall, so dass das Publikum die Musiker nicht ohne Zugaben von der Bühne ließ. Auch Bürgermeister Thomas Stadelmann zeigte sich begeistert von den Darbietungen.

",Quattro Poly' war der Höhepunkt zu unserem 60-jährigen Bestehen", zeigte sich Vorsitzender Günter Stößel stolz auf den Abend. Sein Dank galt auch den vielen freiwilligen Helfern, die zum Gelingen der Veranstaltung in Zeil beigetragen haben.