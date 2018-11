Musiker-Nachwuchs bereitet viel Freude

NBMB-Kreisvorsitzender Wolfgang Müller berichtete bei der Jahreshauptversammlung von einem emotionalen sowie arbeits- und ereignisreichen Jahr. Aktuell zähle der Landkreis Kronach 48 Musikkapellen und 1521 Musiker. In Ausbildung befänden sich 14 Musiker weniger als vor einem Jahr. Er appellierte an die Vereine, die Jugendarbeit zu forcieren.

"Das Kreismusikfest in Tettau war eine hervorragende Demonstration unserer Blasmusik im Frankenwald", lobte Müller. Die nächsten Kreismusikfeste fänden 2019 in Weißenbrunn, 2020 in Rothenkirchen und Tschirn sowie 2021 in Nurn statt, die nächsten Bundesbezirksmusikfeste 2020 in Stockheim und 2022 in Friesen.

"Das bislang beste Konzert"

Am "Kreisseniorenorchester 50 +" beteiligten sich eine Musikerin und 43 Musiker aus 19 Vereinen. Unter Leitung des stellvertretenden Kreisdirigenten Markus Schnappauf bestritt das Orchester den ersten Teil des Gemeinschaftskonzerts mit dem Kreisauswahlorchester in Steinberg. Das Kreisauswahlorchester unter Leitung von Kreisdirigent Roman Steiger bestand aus 64 Musikern aus 22 Vereinen. "Das war das bislang beste Konzert", resümierte Müller.

2019 feiere das Kreisauswahlorchester 25-jähriges und das Kreisseniorenorchester fünfjähriges Bestehen. Das Doppeljubiläum werde am Samstag, 2. November 2019, im Rahmen eines Konzerts im Kreiskulturraum begangen.

Bei der Generalversammlung des Bezirkes Oberfranken in Neunkirchen am Brand wurde Kreiskassierer Thomas Kolb Ende Januar zum Bezirksvorsitzenden gewählt. Damit konnte der Bezirksvorsitz nach 18 Jahren wieder in den Kreis Kronach geholt werden.

Müller wünschte sich, dass mehr Vereine des Kreisverbandes an Wertungsspielen teilnehmen. Dem schloss sich Kreisdirigent Roman Steiger an, der von einer intensiven Probenarbeit des Kreisauswahl- und Kreisseniorenorchesters berichtete. Das Gemeinschafts-Konzert sei ein Riesenerfolg gewesen.

Appell an die Stadt Kronach

Die vor sechs Jahren ins Leben gerufenen Sonntagskonzerte auf der Seebühne im LGS-Gelände werden nach wie vor sehr gut angenommen. Wie bereits im Vorjahr appellierte Müller an die Stadt Kronach, für eine Beschattung der Zuschauerplätze zu sorgen: "Bei Sonnenschein ist es im Extremfall so heiß, dass es niemand zwei Stunden aushält und so die Besucherzahl im zweiten Konzertteil schwindet oder das Konzert schlecht besucht ist."

Kronach-Creativ-Vorsitzender Rainer Kober erklärte, dass er wegen einer Beschattung bereits bei der Stadt Pläne vorgelegt habe. Unter den teilnehmenden Vereinen wurden 1000 Euro verlost. Das Losglück war dem Musikverein Nordhalben hold.

Steinwiesens Bürgermeister Gerhard Wunder erklärte, der Stellenwert der Blasmusik sei auch in seiner Gemeinde mit fünf Blaskapellen sehr hoch.

Landrat Klaus Löffler würdigte den Beitrag der Musikvereine des NBMB-Kreisverbandes für die Zukunft der Heimat.

NBMB-Bezirksvorsitzender und NBMB-Vizepräsident Thomas Kolb zollte dem Kreisvorstand größten Respekt für dessen hervorragende Arbeit und warb für eine Beteiligung am Auswahlorchester beziehungsweise Schülerorchester des Bezirks. Das Jubiläum "30 Jahre Bezirksorchester Oberfranken" werde am 16. Februar 2019 ab 19 Uhr mit einem Jubiläumskonzert "The Lord of the Rings" in der Konzerthalle Bamberg gefeiert. Die Jahreshauptversammlung des Bezirks sei am 27. Januar 2019 ab 10 Uhr in Stadtsteinach.

Claudia Wellach wies darauf hin, dass das Jahreskonzert des Musikvereins Höfles-Vogtendorf nicht mehr wie bisher am zweiten Weihnachtsfeiertag, sondern bereits am Samstag, 1. Dezember, stattfinde. Einladung erging auch zum Kreismusikfest vom 17. bis 19. Mai in Weißenbrunn. Angeregt wurde eine Umbenennung des Kreisauswahlorchesters in Kreisorchester, worüber man beratschlagen wird. Stimmungsvoll umrahmt wurde die Versammlung vom Musikverein Steinwiesen. Die nächste Jahreshauptversammlung ist am 23. November 2019 ab 14 Uhr in der Nordwaldhalle in Nordhalben.

Auszeichnungen

2018 haben aus dem Landkreis 32 junge Musiker aus 18 Vereinen das Leistungsabzeichen in Bronze sowie 18 aus zwölf Vereinen in Silber erworben. Der diesjährige D-1-Lehrgang begann am 10. November in Pressig und hat 52 Teilnehmer aus 22 Vereinen, was eine Steigerung um rund 60 Prozent bedeutet. Zum D-2-Lehrgang haben sich bislang elf Musiker aus neun Vereinen angemeldet. Die Ehrung nahm Landrat Klaus Löffler vor, der auch Geldgeschenke überreichte.

Roman Steiger gehöre dem Kreisvorstand seit zehn Jahren an, jeweils fünf Jahre als Beisitzer und als Kreisdirigent. Steiger habe das Kreisauswahlorchester wieder in Schwung gebracht und leiste mit seinen Proben und seinem Umgang mit Jugendlichen eine Ausbildungsarbeit auf höchstem Niveau. Kreisvorsitzender Müller überreichte ihm dafür die Verdienstnadel in Bronze des NBMB mit Urkunde und die Ehrenmedaille in Bronze der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände.

Das Leistungsabzeichen D 3 Gold erhielten von der Bergmannskapelle Stockheim Josua Wicklein (Posaune), vom SBO Küps Ina Siegelin und Nadja Wolf (beide Saxophon), vom Musikverein Grössau-Posseck Janik Brückner (Bariton) sowie vom Jugendorchester Kronach Sabrina Buckreus (Oboe), Karina Teider (Saxophon) und Jacob Ditsche (Schlagzeug). Heike Schülein