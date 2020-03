Mit Christian Knörrer feierte ein Musiker mit Leib und Seele 80. Geburtstag. Nach einer Schlosserlehre in Bayreuth arbeitete der Jubilar vorübergehend bei der Firma Baumüller in Hegnabrunn und bei der Firma Oehme in Bindlach, bevor er zur Firma Stäubli in Bayreuth wechselte und Webmeister aus aller Welt anlernte. "Das war meine schönste Zeit", sagt er heute.

Schon als Jugendlicher wollte Knörrer immer ein Akkordeon. Als er in die Lehre ging, erfüllte er sich diesen Wunsch, und ließ sich eine Quetschn schicken. "Die habe ich mit monatlich 21,05 Mark abbezahlt", erinnert er sich. "Ein paar Grundbegriffe habe ich mir zeigen lassen. Damit habe ich mir das Spielen selbst angeeignet."

Das Instrument war es auch, das ihn mit seiner Frau Annelore zusammengebracht hat, denn am Wochenende spielte er damit regelmäßig in "Holl's Malergarten" am Wehlitzer Berg. Das war zu dieser Zeit die Anlaufstelle für Jugendliche aus der Region. 1959 heirateten sie.

Konzerte mit der damals legendären "Trebgaster Heimatkapelle" führten ihn bis nach Ostfriesland. Christian Knörrer war erst 25, als er die Leitung des Männerchors Feuln/Waizendorf übernahm und sofort akzeptiert wurde. Sogar das Rauchen während der Singstunden wurde auf sein Bitten hin eingestellt. "Und nach und nach haben auch die Älteren akzeptiert, einige neue Lieder zu singen."

Zwischenzeitliche gesundheitliche Probleme hat er gut überstanden. Sicherlich auch mit Hilfe der Musik und "seiner" Sänger. Die hielten immer zu ihm, pausierten in dieser kritischen Phase und bauten ihn wieder mit auf. An einem Liederabend 2016 hatte es der damalige Vorsitzende Frederik Förtsch auf den Punkt gebracht: "Du hast das absolute Gehör und kannst uns schon durch winzige Bewegungen lenken. Es macht einfach Spaß, mit dir und für dich singen zu dürfen."

Aber schon seit einiger Zeit hat er seine Sänger gebeten, sich einen neuen Chorleiter zu suchen. Sichtlich bewegt dankte er "seinem Chor", der es sich natürlich nicht nehmen ließ, seinem Chef mit fünf Liedern gebührend zu gratulieren. Die zahlreichen Geburtstagsgäste im Pechgrabener "Popp'n-Keller" lauschten ganz andächtig. Genauso wie beim direkt anschließenden Ständchen, das der Trebgaster Posaunenchor erklingen ließ. Dieter Hübner