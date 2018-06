Musiker mit großen Erfolgen

ep



Ein Höhepunkt im Jahreszyklus des Musikrates Stadt und Landkreis Bamberg ist das Ehrungskonzert nach vorausgegangener Jahreshauptversammlung. Ort des Geschehens war in diesem Jahr das Pfarr-/Jugendheim St. Kilian in Hallstadt . In ihrer Begrüßung betonte die Musikrat-Vorsitzende, Priesendorfs Bürgermeisterin Maria Beck, den hohen Stellenwert der vokalen und instrumentalen Musik in der Bevölkerung.Der zweite Teil stand im Zeichen der Ehrungen für besondere überörtliche musikalische Erfolge: Diese Kapellen und Orchester konnten glänzen:MV Ebrachtaler Musikanten Burgebrach - 1. Platz zum Oberstufenwettbewerb des BBMV; MGV "Eintracht" Oberhaid - Wertungsspiel des NBMB mit "ausgezeichnetem Erfolg" in der "Oberstufe"; MGV Pettstadt - 1. Platz Oberstufenwettbewerb bei Bundeswehr-Musix .Lukas Folger und Verena Hirschlein (beide MV Priesendorf), Marion Beyer, und Verena Fischer, (beide MV Burgebrach), Nadja Ogurek, (MV Gundelsheim), Sandra Gemander, und Patricia Hartmann (beide MGV Buttenheim), Amélie Drescher (MGV Pettstadt), Johanna Krug (BMV Oberhaid), Antonia Postupka (MV Stadt Hallstadt) legten die D3-Jungmusiker "Gold"-Prüfung ab.Diese Musiker zeichneten sich als Solo-Instrumentalisten aus: Marion Bayer (KMS Bamberg) - "ausgezeichneter Erfolg" beim Landesentscheid; Sebastian Forstmaier (SMS Bamberg) - 1. Preis Landeswettbewerb "Jugend musiziert"; Jonas Beckmann, Sonja Lindner, und Johanna Krug (alle KMS Bamberg) - alle drei: 1. Preis beim Landeswettbewerb "Jugend musiziert". Diese Duo- und Ensemble-Instrumentalisten bewiesen sich mit "ausgezeichnetem Erfolg" auf Verbandsebene:Marion Bayer und Ann-Kathrin Ohlmann - Querflöte/Klavier-Duo (KMS Bamberg/MV Burgebrach); Elena Orovec, Alicia Amberg, Juliana Cromme, Ida Stahlmann - Holzbläser-Quartett "Vier gewinnt" (Stadtkapelle Bamberg).Auf Landesebene verzeichneten diese Trio- und Ensemble-Instrumentalisten Erfolge: Amelie Rauh, Chiara Dickert, Madaleine Kohmann - Klarinetten-Trio (KMS Bamberg/MV Zapfendorf); Edda Pfohlmann, Magdalena Klug, Verena Bechstein, Sophie Schumann - Klarinetten-Quartett "Clarinetteenis" (BMV Bischberg); Ivete Ferreira-Neto, Clara Meyer, Hannah Kübrich, Julia Raumer - Klarinetten-Quartett "Powerhölzer" (BMV Bischberg); Tina Baum (KMS/BMV Oberhaid), Sophia Fosmo (KMS/MV Breitengüßbach), Marion Loos (KMS/Maintaler BK Trosdorf), Amélie Drescher (KMS/MGV Pettstadt), Annika Baum (KMS/BMV Oberhaid) - Holzbläser-Quintett.