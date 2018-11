Musiker im Trainingslager

"Vereinscoaching ist eine hervorragende Maßnahme zur Weiterbildung, die sich ein Blasmusikverein nicht entgehen lassen sollte", zog Roland Badum, Dirigent und Vorsitzender der Elsendorfer Blasmusik, Fazit. Die Elsendorfer hatten ein Probenwochenende lang das Angebot des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) angenommen. Dabei unterziehen sich die Musikkapellen einem intensiven Training in traditioneller Blasmusik durch ausgebildete Dozenten des NBMB. Die Musiker stellten sich der Herausforderung im heimischen Laurentiussaal und gingen um einige Erkenntnisse reicher aus der Weiterbildung hervor.

Den ersten Abend begannen die Musiker mit einer Gesamtprobe unter der Leitung ihres Dirigenten Roland Badum. Dann übernahm NBMB-Dozent Christian Baum das Zepter. Sein erster Eingriff: Er änderte die Sitzanordnung der Musiker. Die Musiker sollten sich dadurch "untereinander" besser hören können. Dann folgte die zweite Erkenntnis: Dass nicht der Dirigent "Chef des Orchesters" ist, sondern der Schlagzeuger, war nicht nur für Roland Badum, sondern auch für seine Musiker völlig neu.

Nach einer ersten "intensiven Probe" traf sich die Vorstandschaft dann mit Christian Baum zum Beratungsgespräch. Dem Dozenten wurde insbesondere die Jugendarbeit des Vereins und die Vereinsstruktur vorgestellt. So auch, dass die Blaskapelle Elsendorf für Kinder vom vierten bis zum zehnten Lebensjahr eine dem kindlichen Alter entsprechende Ausbildung anbieten kann.

Beeindruckt zeigte sich Baum von der Struktur des Vereins, dessen Vorstand seit einiger Zeit auch von Beisitzern unterstützt wird. Wie Dirigent Badum erklärte, handelt es sich dabei um junge Musikerinnen, die das D2-Abzeichen erworben haben und in die Arbeit des Vorstands eingebunden werden.

Am Samstag trafen mit Florian Unkauf und Andrea Marx zwei weitere Dozenten auf die Elsendorfer Blaskapelle. Die Musiker wurden in Register aufgeteilt und intensiven Proben unterzogen. Eine Gesamtprobe am Sonntag beendete das Fortbildungsseminar. Die Blaskapelle hat nun zwei Jahre Zeit, das Erlernte in der Praxis anzuwenden. Dann möchte Christian Baum sich erneut ein Bild von dem Orchester machen.

Evi Seeger