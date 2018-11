Musiker halten der Kapelle seit langem die Treue

30 Mitglieder der Stadtjugendkapelle wurden jetzt im Vereinsheim für ihre langjährige Treue und Mitgliedschaft geehrt. Besonders stolz ist der Verein auf Hans-Jürgen Lorenz, der seit 25 Jahren als Ausbilder tätig ist, sowie Norbert Engelmann, welcher nun schon 30 Jahre als Dirigent verschiedene Orchester leitet.

Aber auch viele andere Mitglieder halten der Stadtjugendkapelle schon sehr lange die Treue. So erhielten Manfred Danhauser, Gerd Lorenz, Karlheinz Nagel und Karl Heinz Schalk für 50 Jahre Mitgliedschaft ihre Ehrungsurkunde. Hinzu kommt Ulrich Wirth, der seit 40 Jahren ein aktives Mitglied ist. Ebenfalls auf 40 Jahre Mitgliedschaft kommen Siegfried Brandl, Gerald Himmler und Hans Himmler. Seit 25 Jahren gehören Reinhard Brandl, Edmund Breunig, Robert Drebinger, Marco Fende, Inge Folgert, Paul Galster, Jan Golüke, Helene Hagen, Volker Hauke, Hartmut Martin, Julia Müller, Georg Popp, Dagmar Seck und Marianne Zollhöfer zur Stadtjugendkapelle. Und für ihre zehnjährige Mitgliedschaft durften Veit Götz, Julian Graf, Teresa Schüler, Veronika Graf, Werner Höhn sowie Erich Petratschek ihre Anstecknadeln und Urkunden entgegennehmen.

Die nächsten Termine der Kapelle sind das Konzert "Sternenzeit" der Seniorband am Samstag, 1. Dezember, um 18 Uhr in St. Otto sowie der Auftritt der Bläserphilharmonie zusammen mit dem Walter-Rein-Chor und Cantamus am Sonntag, 2. Dezember, um 17.30 in St. Magdalena mit dem Weihnachts-Cantorium "Adveniamus".

Die Weihnachtsfeier findet am Freitag, 14. Dezember, um 17 Uhr im Vereinsheim der Stadtjugendkapelle statt. red