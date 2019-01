Musiker gehen zuversichtlich in das neue Jahr

Bei der Jahreshauptversammlung der Wickendorfer Musikanten war eine gewisse Aufbruchsstimmung zu spüren. Einige Musiker werden künftig bei Abendauftritten nicht mehr mitspielen, aber Dirigent Florian Beetz konnte die fehlenden Instrumentenstimmen innerhalb der Kapelle umbesetzen. Deshalb gehe man motiviert und engagiert in die neue Saison.

Bis es jedoch soweit ist, forderte der musikalische Leiter, im Blick auf den gut gefüllten Terminplan, eine gewisse Probendisziplin. Erstmals werde auch Anfang Februar ein eintägiger Bläserworkshop mit auswärtigen Dozenten abgehalten. Beim Probenwochenende im Jugendbildungshaus am Knock soll dann der Feinschliff folgen.

Ein neues Ambiente

Vorsitzender Uwe Thoma, der im vergangen Jahr die Vereinsführung von Heinz Heinlein übernommen hatte, blickte in seinem Bericht auf das Vereinsgeschehen und auf das Brückenfest zurück. Durch die Festplatzverlagerung, die von vielen positiv aufgenommen wurde, konnten die Musikanten ein neues Ambiente und Flair zaubern. Für das Brückenfest und den Rosenmontagstanz hoffe man auf viele freiwillige Helfer. Vorsitzender und Dirigent zeigten sich auch stolz über den Nachwuchs. Beide sprachen von vielen Talenten in den eigenen Reihen, die mit Spaß beim Frühschoppen des KAB-Jubiläums, beim Brückenfest, beim Feuerwehrdorffest in Marienroth sowie an fast jedem Adventswochenende musizierten. Musikalische Höhepunkte für die Stammkapelle waren das Kronacher Freischießen, bei dem die Hitze den Musikern zu schaffen machte, und das Oktoberfest in Paffrath (Bergisch Gladbach), auf dem man bereits zum elften Mal für gute Stimmung sorgte.

Zum Rosenmontagstanz lud Vorsitzender Uwe Thoma alle Interessierten am 4. März in den Pfarrsaal ein. ut