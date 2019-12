Musiker gehen auf Herbergssuche

Unter dem Motto "Herbergssuche" steht das Adventskonzert des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums. Es findet am Mittwoch, 18. Dezember, um 19 Uhr in der Petrikirche in Kulmbach statt. Elf Musikformationen mit über 180 Mitwirkenden stellen dem Publikum eine bunte musikalische Landkarte zum Thema Herberge vor.

Die kulturelle Vielfalt macht nicht nur die Musik, sondern vor allem das Leben in Familie, Schule, Stadt und Land interessanter. Auch das Scheitern und Verweigern von Herberge bei Menschen in Not wird im Konzert musikalisch thematisiert. Dieses erinnert wohl am meisten an das Fiasko der Herbergssuche von Joseph und seiner schwangeren Frau Maria. Im gemeinsamen Musizieren zeigt sich das positive Zusammenwirken der MGF-Musiker per se.

Herzlich eingeladen ist neben der Schulfamilie auch die Bevölkerung. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an das Konzert (um circa 20.30 Uhr) lädt die SMV zum Konzertausklang bei Punsch und Plätzchen und guten Gesprächen in die neue Pausenhalle des MGF-Gymnasiums ein. red