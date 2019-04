Musiker der "Ehemaligen" wagen sich auf die Skipiste

Mittlerweile ist es eine schöne Tradition geworden, dass die Musiker der "Ehemaligen" der Stadtjugendkapelle Herzogenaurach mal die Instrumente zur Seite legen und stattdessen als Ausgleich die Ski anschnallen. In diesem Jahr ging es mit Familie und Freunden nach Zell am See in die Skischaukel Leogang, Saalbach-Hinterklemm und Fieberbrunn. Das Wochenende hatten der musikalische Leiter Rainer Wanjelik und seine Frau Margarete organisiert, der auch an den Abenden für die musikalische Unterhaltung sorgte. "Das Wochenende war super organisiert, wir hatten herrliches Wetter und jeder konnte sich nach seinem Können austoben", erzählte Bernhard Schwab ganz begeistert. Wenn Musiker unterwegs sind, kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz, so war nach dem Skifahren Après-Ski und Party mit heißen Rhythmen angesagt. Foto: privat