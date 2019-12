Musiker begeistern durch Vielseitigkeit

Am Samstagabend lockte die Jugendblaskapelle Unterpreppach wieder zahlreiche Besucher in die Pfarrkirche im Eberner Stadtteil. Musik für die Seele versprachen die Musiker mit ihrem Dirigenten Stefan Groh nicht umsonst. Mit besinnlichen Pop-Balladen wie "Sound of Silence" von Simon and Garfunkel oder "If every day was like Christmas" von Elvis Presley oder traditionellen Weihnachtsmelodien wie "Tochter Zion" oder "Überall ist Weihnacht" wurden die Zuhörer auf das bevorstehende Fest eingestimmt.

Höhepunkte waren die "Symphonic Highlights from Frozen", einem Medley aus dem beliebten Disney-Film "Die Eiskönigin", sowie die Overtüre "Alpine Inspiration" von Martin Scharnagl.

Mitgewirkt hat der Liederkranz Memmelsdorf unter der Leitung von Arnold Milanovic. Der Chor begeisterte mit weihnachtlichem Gesang und bekannten Melodien wie z.B. "Es wird schon gleich dunkel" oder "Hell vom Turm die Glocken läuten". Geld kommt gut anDer Jugendblaskapelle bedankt sich für den reichlichen Applaus und die entgegengebrachten Spenden. Diese werden zum einen für die eigene Nachwuchsförderung verwendet. Mit einem Teil der Spenden wird die Weihnachts-Wunschbaum-Aktion des Landkreises Haßberge unterstützt.

Der festliche Rahmen des Konzertes wurde genutzt, um einige Musiker für ihre langjährigen Dienste im Verein zu ehren. Reinhard Dünninger, Kreisbeisitzer des Nordbayerischen Musikbundes, nahm die Ehrungen vor. Für 10 Jahre wurden mit der Ehrennadel in Bronze Lorenz Groh, Celina Kaiser, David Porzner und Sarah Lehmann (nicht anwesend) ausgezeichnet.

Die Ehrennadel in Silber und eine Urkunde erhielten für 20 Jahre Katharina Langguth und für 25 Jahre Jasmin Herbst und Stefan Geier. Bereits seit 40 Jahren ist Dietmar Hau als Musiker aktiv. Er wurde dafür mit der Ehrennadel in Gold und einer Urkunde geehrt.

Insgesamt war das Adventskonzert wieder ein Höhepunkt im Vereinsjahr. Zum Jahresabschluss stehen noch die Mitgestaltung der Christmette in Unterpreppach am Heiligabend um 20 Uhr auf dem Programm sowie am 27. Dezember. Der Christbaumtreff in Unterpreppach am Musikheim mit musikalischer Umrahmung.