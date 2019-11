Musikbund lädt zur Hauptversammlung ein

Der Kreisverband Kronach im Nordbayerischen Musikbund (NBMB) lädt zu seiner Hauptversammlung mit Ehrungen ein. Sie findet statt am Samstag, 23. November, um 14 Uhr in der Klöppelschule Nordhalben. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Sonntagskonzerte 2020, die Verlosung von 1000 Euro unter den Vereinen die 2019 auf der Seebühne mitwirkten, das NBMB-Zukunftsprojekt "No aweng besser wern" als auch Wünsche, Anträge und Sonstiges. Auch in diesem Jahr wird es Ehrungen geben. Die Versammlung wird ab 13.30 Uhr von der Musikkapelle Nordhalben umrahmt. Die Musiker, die seit der letzten Generalversammlung das D 3 Leistungsabzeichen in Gold abgelegt haben, möchten bitte in Vereinskleidung erscheinen. hs