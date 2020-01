Musikbund ehrte treue Musikerinnen

Die Ehrung langjähriger Musiker stand im Mittelpunkt der traditionellen Weihnachtsfeier des Stadtspielmannszuges Coburg. Der Nordbayerische Musikbund sprach Ehrungen aus.

Werner Pörner, Bezirksehrungsbeauftragter des Nordbayerischen Musikbundes, würdigte in seiner Laudatio das musikalische Wirken zweier Musikerinnen. Für zehn Jahre Musizieren wurde Sina von der Weth mit der Bronzenadel ausgezeichnet. Antje Hennig bekam für 40 Jahre Musizieren die Ehrennadel in Gold verliehen. Beide Musikerinnen haben im Alter von neun Jahren im Spielmannszug Coburg mit dem Musizieren begonnen. Pörner stellte das Engagement der beiden deutlich heraus und äußerte den Wunsch, dass beide Musikerinnen noch viele weitere Jahre dabei bleiben mögen.

Die Musiker des Stadtspielmannszugs Coburg feierten zusammen mit ihren Familien. Ein fester Bestandteil der Feier ist dabei immer der Jahresrückblick, bei dem Nadine Affif mit Bildern und Videos an die Auftritte erinnerte.

Ein Höhepunkt für den Verein war die Anschaffung neuer, modernerer Uniformen, die zukünftig neben den klassischen Uniformen, einer Nachbildung der Coburger Dragoner aus dem 18. Jahrhundert, bei Auftritten zu sehen sein werden. Musikproben finden jeden Freitag (außer an Feiertagen, an einigen Freitagen in den Sommerferien und in der Weihnachtszeit) von 19.30 bis 22 Uhr im Gebäude der Musikschule Coburg (ehemaliges städtisches Altenheim) in der Neustadter Straße 3 statt. Musikalisch Interessierte können beim Stadtspielmannszug Querpfeife (mehrstimmig), Marschtrommel, große Trommel, Becken und andere Rhythmusinstrumente sowie Lyra (Glockenspiel) spielen. des