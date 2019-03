Musikbands gesucht

Oberfranken Offensiv sucht Musikkapellen, Tanz- und Traditionsgruppen oder andere Originale aus der Region, die den Oberfrankentag auf der Grünen Woche in Berlin am 18. Januar 2020 wieder zu Höhepunkt in der Bayernhalle machen wollen. Bewerbungen sind bis zum 31. März per E-Mail möglich an: messe@oberfranken.de. red