Musikanten spielten zum Kirchweih-Auftakt

Eine Tradition wurde am Kirchweihsamstag auch in diesem Jahr wieder hochgehalten: das "Kerwesständerla", verbunden mit dem Wunsch auf ein schönes Fest. Die Leuchsentaler Blasmusik hat sich das schon jahrzehntealte Musikspielen an der Kirchweih auf die Fahnen geschrieben. Der Mistelfelder Stadtrat Bernd Kraus unterbrach seine Samstagsarbeiten und lauschte unterhalb der Kirche am Zunftbaum der Musik. Er beklatschte, wie alle Einwohner, die Darbietungen.

Kirchenparade mit allen Vereinen

Eine Kirchenparade vom Feuerwehrhaus zur St.-Andreas-Pfarrkirche gab es am Sonntag zum Gottesdienstauftakt. Die Kirche ist geweiht am ersten Juli-Wochenende, und deshalb werde Kirchweih gefeiert, betonte der aus Uganda stammende Priester Henry Kimbowa, der das "wunderschöne Gotteshaus" würdigte.

Kimbowa ist die Urlaubsvertretung von Pfarrer Henryk Chelkowski.

Alle Vereine Mistelfelds waren vertreten. Von der Leuchsentaler Blasmusik wurde der Zug angeführt.

Heute Abschluss

Am heutigen Montag findet zum Abschluss der Kirchweih noch im Gasthaus Fischer die Kinderbelustigung mit Eierlaufen, Hahnenschlag und Torwandschießen statt.