Musikanten spenden für den Kindergarten

Die Westheimer Musikanten überreichten eine Spende in Höhe von 750 Euro an den katholischen Kindergarten in Westheim. Der Betrag stammt aus dem Erlös der Konzerte, die die Westheimer Musikanten in den letzten beiden Jahren in der Pfarrkirche Sankt Michael zu Westheim veranstaltet haben. Bei den Kindern und Betreuern im Kindergarten ist die Freude groß. Mit der Geldspende werden die musikalische Früherziehung gefördert und neue Spielsachen bereitgestellt. Bei der Spendenübergabe waren dabei: Annemarie Dotterweich (Kirchenverwaltung), Katja Meissner (Kindergartenleitung), Tobias Eirich (Vorsitzender der Westheimer Musikanten) und Georg Schwab (Zweiter Vorsitzender) sowie Kindergartenkinder. cr