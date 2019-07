Marktgraitz 19.07.2019

Musikalisches Sommerfest

Gesang- und Musikverein laden zum musikalischen Sommerfest am Sonntag, 28. Juli, auf dem Festplatz an der Schule in Marktgraitz ein. Beginn der Veranstaltung ist um 9 Uhr mit einem Feldgottesdienst. A...