Musikalisches Porträt mit Barbara Zeller

Auch in diesem Semester bietet die Volkshochschule unter dem Titel "Kulturgestalten im Gespräch" die Möglichkeit, Kulturschaffende in Coburg kennenzulernen und einen Einblick in ihr Wirken zu bekommen. Diesmal führt der Weg die Teilnehmer zu Barbara Zeller in den "Kulturladen Judengasse 22". Dort vereint Barbara Zeller in einem ehemaligen Ladengeschäft Kultur in unterschiedlicher Ausprägung. Am Freitag, 12. April, wird sie um 19 Uhr im Kulturladen erzählen. Um Anmeldung unter Telefon 09561/ 88250 oder online auf www.vhs-coburg.de wird gebeten. red