Haig vor 13 Stunden

Musikalisches Niveau begeisterte

Zum 100-jährigen Bestehen des Gesangvereins "Liederkranz" Haig gab es in der St.-Anna-Kirche klingende Glückwünsche von Gastchören. Was die Zuhörer in der voll besetzten Kirche zu Gehör bekamen, war erste Klasse.