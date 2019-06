Musikalisches Kabarett: "Franken im Glück"

Der Kabarettabend "Franken im Glück" von Karl-Heinz Röhlin mit Bernd Aschmoneit und Ruth Röhlin findet am Freitag, 7. Juni, findet ab 19.30 Uhr im Rossini-Saal statt. Zuschauer können sich an diesem Abend auf eine kabarettistische Glücksforschung freuen. Seit Jahren führt der Glücksatlas der Deutschen Post Franken in der Spitzengruppe. Für die kabarettistische Glücksforschung wirft das schwerwiegende Fragen auf: Wie kommt das Glück nach Franken? Welche Rolle spielen dabei die fränkische Pädagogik und das Glücksspiel? Diese Fragen beantwortet Karl-Heinz Röhlin alias Prof. Friedemann Glück. Für musikalische Glücksgefühle sorgen Ruth Röhlin, Klavier und Bernd Aschmoneit am Saxophon. Tickets gibt es in der Tourist-InfoArkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Foto: Bernd Aschmoneit