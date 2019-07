Musikalisches Feuerwerk in vielen Farben

In Sachen Musik ist die Mittelschule gut aufgestellt. Das große Sommerkonzert am Ende des Schuljahres machte dies einmal mehr deutlich. 80 Minuten lang präsentierten in der Aula Chöre, Bands und Solisten Kostproben ihres Könnens. "Special Guests" waren die Mädchen und Jungs der Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) der St. Katharina-Schule des Heilpädagogischen Zentrums. Mit dem fröhlichen Lied "Musik vereint uns" eröffneten sie das Programm.

"Ich freue mich, dass sich so viele engagierte und mutige Schüler gefunden haben, damit wir jetzt schöne Musik genießen können", sagte Konrektorin Birgit Pörschke. Rock, Pop, Oldies sowie ein selbst getexteter Song als besonderes Schmankerl waren so ganz nach dem Geschmack des Publikums. Die Darbietungen machten deutlich, über welch beachtliches Potenzial an schönen Stimmen und begabten Instrumentalisten die Mittelschule verfügt. Stefan Sniehotta, der das Konzert organisiert hatte, führte durch das Programm.

Als "Bandklassen« werden an der Mittelschule die Ganztagsklassen 5 aG und 6 aG geführt. Der Grundgedanke des Projekts ist es, dass Schüler ohne jegliche Vorkenntnisse ein Instrument erlernen oder sich in einem Chor gesanglich betätigen können. Zusammen mit den Lehrkräften Christina Scheibe, Markus Reuß und Stefan Sniehotta brachten die "Bandklässler" Andreas Bouranis Ohrwurm "Auf uns" und den Sommerhit "Nossa Nossa" von Michael Teló zu Gehör. Viel Beifall gab es für die 6 aG und die Kinder der SVE, die gemeinsam das zum Nachdenken anregende Lied "Regenbogenfarben" von Kerstin Ott vortrugen. Zum Refrain schwenkten die jungen Gäste bunte Tücher.

"Cordula Grün" war auch dabei

Die Klasse 5 b begeisterte mit dem Song "Feuerwerk" von Wincent Weiss. Der 26-jährige Sänger eroberte damit vor zwei Jahren die deutschen Charts. "Lieder ohne Worte" und Christina Perris Hit "A Thousand Years" interpretierten Celine Denscheilmann und Amelie-Robin Engelhardt bravourös auf dem Klavier. Von einer kurzen Affäre zwischen einem Mann und einer verheirateten Frau, die er beim Tanzen kennengelernt hat, erzählt der Song "Cordula Grün" des österreichischen Popsängers Josh, mit dem die siebten Klassen das Programm bereicherten. Gleich vier Songs im Angebot hatte die Schulband "School Of Rock". Das Publikum lauschte "Marry You" von Bruno Mars und Juliane Perettas "Miracle". Nicht minder hörenswert der Hit "Jar Of Love" von Dean Lewis und Christina Perris "Be alright".

Dass auch die "Pauker" musikalisch einiges drauf haben, stellte die Lehrerband beim Finale unter Beweis. Unterstützung erhielten Christina Scheibe, Tabea Tröster, Markus Reuß, Wolfgang Schnabel und Stefan Sniehotta vom Schüler Niklas Fischer, der die Drums bearbeitete. Mit dem Bestseller "Surfin' USA" der legendären "Beach Boys" machte die muntere Truppe einen musikalischen Abstecher in die 1960er Jahre. Beim "MSA-Song" ging im Publikum die Post ab. Basierend auf der Melodie des Hits "Yellow River" der Gruppe Christie erzählt das flotte Lied von der Altenkunstadter Mittelschule mit ihren vielfältigen Angeboten, Lehrern und Schülern, die aus den verschiedensten Orten kommen. Getextet wurde es von Lehrer Wolfgang Schnabel. "Westerland", ein Riesenerfolg der Gruppe "Die Ärzte", rundete das Programm ab. Mit stürmischem Beifall bedankten sich die Zuhörer. bkl