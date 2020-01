Musikalischer Streifzug durch Norddeutschland

In der Konzertreihe "SIC students in concert" präsentieren sich Studierende der Klasse von Professor Matthias Neumann am Dienstag, 28. Januar, um 19 Uhr im Großen Orgelsaal der Hochschule für evangelische Kirchenmusik. Das Orgelkonzert steht unter dem Motto "Streifzug durch Norddeutschland". Es werden Werke von Böhm, Bruhns, Buxtehude, H. und J. Praetorius, Reinken, Scheidemann, Sweelinck, Tunder und Weckmann an der Goll-Orgel zu hören sein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red