Untersiemau 14.01.2020

Musikalischer Start in das neue Jahr

Der gemischte Chor "Eintracht" Untersiemau präsentiert zum zweiten Mal ein Neujahrskonzert. Es findet am Sonntag, 19. Januar, ab 16.30 Uhr an in der Salvatorkirche statt. Es wirken Matthias Obermüller...