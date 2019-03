Musikalischer Spaziergang von Steinberg nach Hollywood

Der Musikverein Wilhelmsthal hat am Samstag zum Frühjahrskonzert unter dem Motto "Filme, Hollywood & typisch B." in die Steinberger Kronachtalhalle eingeladen. Die Musiker punkteten mit Vielseitigkeit und Können. Der Männerchor "Cäcilia 1887" Wilhelmsthal erfreute mit stimmungsvollen Liedbeiträgen.

Spritzig, witzig und zum Anfassen nah: Beim zauberhaften Frühjahrskonzert fühlte man sich tatsächlich ein wenig wie im Kino. Mit den im modernen Sound umgesetzten und zeitlosen Melodien bot der Musikverein Wilhelmsthal seinen Gästen beste Unterhaltung mit einem Hauch Hollywood. Rund zweieinhalb Stunden dauerte die musikalische Reise in die Welt der Fantasie. Eine Welt, in der klangvolle Rhythmen und gefühlvolle Balladen Realität und Mythos verschmelzen ließen. "Oscarreif" führte Ehrenvorsitzender Thomas Steininger in die jeweiligen Stücke ein, die unter Leitung von Dirigent Michael Gack Gestalt annahmen. Die mit Spielfreude und Schwung agierenden Musiker verzauberten die Besucher mit stimmig ausgewählten Klassikern.

Serienhits und Dino-Action

Zum Klingen kamen mystische Werke wie der Soundtrack aus "Game of Thrones", aber auch Filmmusik aus Walt Disneys "Eiskönigin", den spannenden Agatha-Christie-Krimis rund um die herrlich schrullige Miss Marple oder dem mitreißenden Tanzfilm "Flashdance". Hauptwerke waren ein stimmungsgeladenes Medley bekannter Melodien von Erfolgskomponist Hans Zimmer, darunter "Gladiator", "Madagascar", "Der König der Löwen" und "Fluch der Karibik", sowie das majestätisch-einprägsame Hauptthema aus "Jurassic-Park".

Mit Bravo-Rufen bedacht wurden der Rock-Knaller der US-amerikanischen Musikband Journey "Don't Stop Believin", die Titelmelodie "Irgendwie und sowieso" der gleichnamigen Fernsehserie sowie Musik der schwedischen Popgruppe Abba mit einem feinen Piccolo-Trompeten-Solo von Marcel Bayer.

Natürlich wurde auch geklärt, wofür das "typisch B." im Konzerttitel steht, nämlich für richtig tolle Blasmusik wie die schmissige Fegerländer-Polka "Wir sind Wir" sowie die gefühlvolle "Balzam Polka" als auch für den zackigen "Fürst Siegfried"-Konzertmarsch der Hergolshäuser. All dies belegte, wie vielfältig Blasmusik arrangiert werden kann. Als Höhepunkt gab es an diesem Abend den speziellen Sound von Waldhörnern zu bestaunen. Eigens für das Konzert reisten vier Musiker des Schützenvereins Düsseldorf an: Edgar Hirtz, Raimund Hirtz, Andreas Longerich und Annette Schmitz.

Eine ebenso große Freude wie Bereicherung des Konzerts stellten die klangschönen Liedbeiträge des Männerchors "Cäcilia 1887" Wilhelmsthal dar, die beeindruckende Hörerlebnisse bescherten. In schönstem Unisono-Klang rundeten die Sänger das Programm ab. Mit dem gemeinsam angestimmten Deutschmeister Regiments-Marsch fand die Hollywood-Hommage ihr Ende. hs