Musikalischer Gruß an die Partnerstadt

Das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen unter der musikalischen Leitung von Bernd Hammer grüßt am Donnerstag, 21. Juni, seine Freunde aus der italienischen Partnerstadt Massa. Unter dem Motto "Buongiorno Massa" bringen die jungen Musiker das musikalische Zusammengehörigkeitsgefühl und die Städtepartnerschaft zum Ausdruck. Das Konzert ist in das Musikfest Saale-Musicum eingebettet. Die Vielfalt der italienischen Musik, von der leichten Tarantella bis zu bekannten Liedern aus der italienischen Folklore, präsentiert das Orchester mit seinem leichten Schwung. Dazu passende Märsche ergänzen das Programm. Das Konzert findet um 19.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 sowie per E-Mail ( kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich. Foto: Peter Klopf