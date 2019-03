Musikalischer Gottesdienst

Am Sonntag, 31. März, findet ein ganz besonderer Familiengottesdienst in der evangelischen Auferstehungskirche in Münnerstadt statt. Die Sängerin Michaela Lynes aus Kleineibstadt gestaltet mit ihrem Mann David den Gottesdienst musikalisch. Michaela Lynes hat Erfahrung in der Leitung von Gospelchören und entwickelte mit der Zeit selbst deutschsprachiges Liedgut zum Lobpreis Gottes. Pfarrer Martin Hild leitet diesen Gottesdienst in leichter Sprache zugänglich für alt und jung. Selbst die Kleinsten können durch Bewegungslieder und -gebete an allem Anteil nehmen. Im Anschluss findet eine "Schüsselparty" im angrenzenden Gemeindesaal statt. Jede Familie bringt etwas mit, das verteilt und gegessen wird. Beginn ist um 10.30 Uhr. sek