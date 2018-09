Musikalischer Gottesdienst

Die Gruppe "Sound of Faith" gastiert am Sonntag, 9. September, um 9.30 Uhr in der Ziegelhüttener Friedenskirche. Das Ensemble wird den Gottesdienst musikalisch ausgestalten und dabei eine bunte Mischung aus modernen Lobpreisliedern wie "Berge mich in deinem Arm" und "Singt dem Herrn ein neues Lied" und modernen Gospeln wie "Jesus, I lift your name on high" und "Jesus is the light of the world" präsentieren. Mitsingen und -klatschen ist natürlich erlaubt.

"Sound of faith" steht für die gesungene Botschaft und den lebendigen Glauben an Jesus Christus. Die Freude am Singen und Musizieren hat die Chorgemeinschaft zusammengeführt. Den Gottesdienst hält Pfarrer Rolf Dieling, an der Orgel sitzt Willi Kleinschroth.

Nach dem Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde der Friedenskirche zu einem Imbiss auf dem Vorplatz des Gotteshauses ein. red