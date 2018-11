Musikalischer Adventssonntag

Zu Musik im Advent lädt die Evangelische Kirchengemeinde Kairlindach am zweiten Advent ein. Am Sonntag, 9. Dezember, wird die Seebachgründer Dorfmusik für musikalische Umrahmung im Gottesdienst sorgen. Der Gottesdienst in Kairlindach beginnt um 9.30 Uhr, in Großenseebach um 11 Uhr. Am Abend wird ein Konzert mit dem Kirchenchor und dem Posaunenchor Kairlindach um 19 Uhr in St. Kilian zu hören sein. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. red