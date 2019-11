Musikalischer Abend mit Gesang und Horn

Die Förderstiftung der Hochschule für evangelische Kirchenmusik lädt am heutigen Freitag zu einem besonderen musikalischen Abend in den Orgelsaal der Hochschule, Wilhelminenstraße 9, ein. Beginn ist um 19 Uhr. Am Ende des Kirchenjahres steht das Werk "Musikalische Exequien" von Heinrich Schütz (1585 - 1672) im Mittelpunkt. Exequien beinhalten die Riten zum letzten Geleit. Sie umfassen drei Stationen, in deren Verlauf eine Reihe liturgischer Gesänge vorgetragen werden. Heinrich Schütz ordnete die Sprüche zu einem Konzert in Form einer Missa, nach Art des lateinischen Kyrie und Gloria. Es musizieren Studierende und das Hornensemble der Hochschule unter der Leitung von Eckhardt Bosch. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. red