Am 3. Adventssonntag, 15. Dezember, findet um 10 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Thundorf eine "Musikalische Wort-Gottes-Feier" statt. Mit dabei ist an diesem Vormittag der Chor "Micha" aus Burghausen. Der 3. Adventssonntag gibt schon einen kleinen Vorgeschmack auf das Weihnachtsfest, teilen die Organisatoren mit. Zusammen mit der Gruppe "Micha" werden alle Besucher aufgefordert mit einzustimmen in den Jubelgesang des dritten Advent. Begleitet wird die Veranstaltung von Daniela Glücker an der Orgel. mib