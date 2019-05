Musikalische Weltreise beim Frühlingskonzert

Der Gesangverein "Cäcilia" Langensendelbach lädt ein zu seinem Frühlingskonzert, das am Samstag, 4. Mai, in der Turnhalle Langensendelbach stattfindet. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die musikalische Leitung übernimmt Jochen Sitzmann. Der Männerchor präsentiert ein reichhaltiges Programm, angefangen von bekannten Volksliedern in modern vertonten Sätzen bis hin zu zeitgenössischem Liedgut von Andreas Bourani, Reinhard Mey, Lou Bega und den Beatles. Auch eine musikalische Weltreise in Bezug auf die Lieder wird geboten: Die Zuhörer dürfen mit den Sendelbacher Sängern an die schöne blaue Donau, nach Sorrent, Neapel und ins märchenhafte Granada reisen. red