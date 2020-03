Aktuell sollen wir Berührungen eher meiden, da kam die musikalische Umarmung von Udo Langer am Donnerstagabend gerade recht. Der Grafiker, Musiker, Entertainer und Songwriter aus Burgkunstadt gastierte in der Buchhandlung Friedrich mit seinem neuen Programm "Berührungen", das an diesem Abend sogar Premiere feierte.

"Wir alle erfahren tagtäglich Berührungen - physisch, psychisch, bewusst und unbewusst", sagte Udo Langer zur Begrüßung. Heutzutage würden wir an einem Tag so viel berührt wie im Mittelalter ein Mensch sein Leben lang. "Wir alle sehnen uns nach Berührung", sagte er, fünf Sekunden Berührung seien ein biologisches Feuerwerk. In seinen Songs erzählt er von Träumen, in denen wir die Reizüberflutung des Tages verarbeiten, vom Lieben und Loslassen, von Freud' und Schmerz.

Wie ein Freund steht er vor seinem Publikum, wie einer, den man schon ewig zu kennen scheint, pflegt den Dialog und die Interaktion mit den Zuhörern. "Die kunterbunte Medienwelt, die uns zudröhnt, erlaubt keine richtigen Berührungen", mahnte Langer. "Wir lassen es nicht mehr zu, dass Emotionen ausgebildet werden." Das würde zu Problemen mit Empathie führen.

"Wischen impossible"

Manchmal wolle er auch im Erdboden versinken, wenn er die Berührung des Fremdschämens erfahre. Durch ein reales Erlebnis in einem fränkischen Gasthaus habe er sich daher zu seinem Lied "Wischen impossible" inspirieren lassen. Er erzählt weiterhin von vier Büchern, die ihn tief berührt und sein Leben lang begleitet haben, darunter "Narziss und Goldmund" von Hermann Hesse und die "Deutschlandreise" von Roger Willemsen. "Hier berührt mich die Sprache zutiefst, die Sätze von Roger Willemsen sind wie ‚Maggie Brühwürfel'", sagte der Songwriter.

Tatsächlich schaffte es Udo Langer wiederum, mit seinen Texten und Liedern sein Publikum zu berühren. Eingängige Melodien, empfindsame Worte und Poesie - Udo Langer kann all das liefern. Die größte Berührung von allen sei die Liebe, sagte er am Ende seines Programms. "Das ist die Urformel des Universums, die alles zusammenhält."