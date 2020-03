Die Buchhandlung Friedrich am Holzmarkt lädt am Donnerstag, 12. März, um 19.30 Uhr unter dem Motto "Berührungen - eine musikalische Umarmung" zu einem gar nicht lautlosen, berührenden Soloabend mit "Klangfeder" Udo Langer aus Burgkunstadt ein. Die Zuhörer erwartet dabei ein ungewöhnliches Musikereignis mit einem ganz speziellen Künstler: leise, nachdenklich, überraschend, lächelnd, lauter und zugleich voller Leben. Ein Sprichwort sagt bekanntlich, dass Schweigen Gold sei. Udo Langer, Gewinner des Deutschen Rock-Pop-Preises mit der besten deutschsprachigen CD, sieht das anders: Nach über 30 Jahren Bühnenpräsenz und fünf veröffentlichen, zum Teil musicalhaften CDs bricht der Burgkunstadter sein Schweigen und entführt seine Zuhörer in einen Abend mit märchenhaften, aufbauenden, staunenden und immer berührenden Texten und Songs aus seiner Feder. Karten für gibt es in der Buchhandlung Friedrich. red