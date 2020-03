Musikalische Überraschung im Rathaus

"Mimetz hat gewählt", rief der musikalische Leiter des Musikvereins aus Neuhaus-Schierschnitz, Roberto Kämpf, als die sieben Musiker aus der Mitwitzer Nachbargemeinde Föritztal zum Glückwunschständchen für den alten und den neuen Bürgermeister im Rathaus Mitwitz aufspielten.

30 Jahre Amtszeit liegen hinter Hans-Peter Laschka, der im Alter von 65 Jahren nicht mehr antrat. Ihm galt ein herzliches Dankeschön seiner Neuhäuser Musikfreunde, bei denen er auch Mitglied ist. Er holte 1990, in seinem ersten Amtsjahr, die Neuhäuser Blasmusik nach Mitwitz zur Kirchweih, die von da an ununterbrochen bis heute die Ständchen spielt. Unzählige Auftritte, Freundschaften und Erlebnisse entstanden nach und nach in dieser Zeit.

Laschkas Nachfolger, Oliver Plewa (CSU), bekam ein Extraständchen gespielt, verbunden mit dem Wunsch, dass die gewachsene Verbindung zwischen dem Musikverein Neuhaus-Schierschnitz und Mitwitz weitere Früchte trägt. red