Alle, die Freude an Akkordeonklängen und Chormusik haben, sind eingeladen, einen kurzweiligen Konzertabend bei den Harmonika-Musikfreunden Forchheim (HMF) zu erleben. Die Gruppen des Vereines (Akkordeon-Orchester, Akkordeon-Ensemble, Chor "Genial Vokal") haben ein umfangreiches Programm mit schmissigen Melodien von der Ouvertüre bis Walzer und Marsch, von Gospel bis zum Welthit für ihr Publikum vorbereitet. Die Zuhörer dürfen sich verzaubern lassen und dürfen mit dem Verein eine musikalische Reise um die Welt unternehmen. Das Konzert am Samstag, 16. November, beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindesaal von Verklärung Christi in Forchheim. red