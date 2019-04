Wohl kaum passender als im Wonnemonat Mai klingt das Motto "Mitten ins Herz". Wenn Scharen von Verliebten zum Traualtar strömen, ist auch in Münnerstadt Zeit für die Liebe. Am 4. Mai laden Barbara Moritz und Matthias Klink zur lang ersehnten zweiten Auflage ihres gleichnamigen Konzerts in die Alte Aula am Stenayer Platz ein. Mit Klavier und Geige, Gesang und Gedichten nimmt das Duo seine Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch die Welt der Liebe. Die Münnerstädter Vollblutmusiker haben für ihren Auftritt bekannte und unbekannte Melodien von Deutschland über Argentinien bis China zu einem bunten Melodienstrauß gebunden.

Ganz nach Lust und Laune und unbändiger Freude an der Musik wechseln die Künstler zwischen Klassik, Jazz, Schlager und Popmusik. Alle Arrangements sind von Barbara Moritz eigenhändig auf ihren Auftritt zugeschnitten. "Bei einem Britney-Spears-Song ist das anders auch kaum möglich", lacht die Berufspianistin und Instrumentalpädagogin, "AC/DC nehmen wir dann bei nächster Gelegenheit mit ins Programm."

Die Premiere des ersten Konzertes vor einigen Jahren war überaus gelungen. Immer wieder gab es Bitten um Wiederholung. Jetzt fühlte sich das viel beschäftigte Duo bereit für eine weitere Auflage von "Mitten ins Herz". Viele Lieder sind neu, einige wird man kennen. So gemixt, werden Fans genauso auf ihre Kosten kommen wie "Mitten ins Herz"-Anfänger. "Außerdem gibt es zwei ganz besondere Kreationen als Überraschung", verrät Barbara Moritz voller Vorfreude.

Bewusst sprechen Barbara Moritz und Matthias Klink alle Generationen an. Deshalb hebt sich der Vorhang am Samstag, 4. Mai, bereits um 17.30 Uhr. So können auch Familien mit musikinteressierten Kindern das rund anderthalbstündige Konzert genießen. Zur Stärkung gibt es bereits ab 17 Uhr Snacks und Getränke.

Gastgeber des Konzerts "Mitten ins Herz" ist die Stadt Münnerstadt. Die Organisation hat das Stadtmarketing im Deutschordensschloss. Hier gibt es Tickets im Vorverkauf dienstags bis freitags von 10 bis 15 Uhr, an den Wochenenden von 11 bis 15 Uhr. Falls noch Plätze frei sind, gibt es auch Karten an der Abendkasse.