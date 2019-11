Heute Abend um 19 Uhr findet in der Volkshochschule, Tränkgasse 4, eine musikalische Lesung von Ruprecht Günther statt, Motto: "Napoli - zwischen Feuer und Wasser". Günther, Münchner und Wahlbrasilianer, lebt seit 2002 in Salvador da Bahia. Seitdem widmet er sich dem Schreiben, Fotografieren und der Musik. Das literarische Fotobuch "Napoli - zwischen Feuer und Wasser" entführt den Leser in Wort und Bild in die aufregende Stadt am Vesuv. Die Bilder werden auf einer Leinwand gezeigt und kommentiert und der Künstler wird begleitend dazu neapolitanische Lieder auf der Gitarre spielen. Der Eintritt ist frei. red