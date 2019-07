Musikalische Grundschule

Seit ein paar Jahren schreitet die Aufwertung des Pausenhofes der Friedrich-Baur-Grundschule voran. Dieser wurde nun mit einer Insel mit Außeninstrumenten, die dort immer stehen bleiben, erweitert.

In der Grundschule wird gerne gesungen und musiziert, dies wurde bei einer Projektwoche deutlich. Musikgruppen mit den Namen "Bodypercussions" oder "Cajons" gaben tolle Kostproben ihres Könnens. Aber auch musicalartige Theaterauftritte und die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Musikverein bei der Bläserklasse sind in der Grundschule fest verankert. Schulleiterin Susi Krauß stellte dabei fest, dass es in der Schule mehrere Lehrer gibt, die dem Musikunterricht ihren ganz eigenen Stempel aufdrücken. Wenn man Musikinstrumente erlernt, sei das eine Sache, die Kinder für das Ganze leben haben, und in der Schule werde beim gemeinsamen Musizieren die Sozialkompetenz der Schüler verbessert. Für rhythmische Musik seien Cajons und Djemben angeschafft worden. Dann sei die Idee entstanden, Musikinstrumente im Freien (Pausenhof) zu platzieren. "Diese erschienen zunächst etwas teuer, aber es haben sich Sponsoren gefunden", freute sich Susi Krauß.

Sansa-Rimba und ein Freechime

Nun wurden zwei Instrumente, eine Sansa-Rimba und ein Freechime, bestellt. Die Spedition Hümmer, die schon 2000 Euro dafür gespendet hatte, übernahm auch den Transport, und so fielen keine weiteren Kosten an. Weiter unterstützten die Sparkasse Coburg-Lichtenfels und die Koinor-Stiftung die Anschaffung mit jeweils 2000 Euro.

Die Sansa-Rimba ist ein Musikinstrument, das eine Mischung aus zwei Instrumenten darstellt, nämlich aus Piano und Xylophon. Freechimes sind angeordnete Klangröhren mit einer anhaltenden Resonanz. rdi