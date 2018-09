Die Musikschule bietet im neuen Schuljahr "Musikalische Früherziehung für Vorschulkinder" an. Für Mädchen und Jungs, die in die Welt der Musik hineinschnuppern möchten, findet am Donnerstag, 27. September, von 16.45 bis 17.30 Uhr in der Mittelschule (Neue Schule 1) ein Probeunterricht statt. Die Kleinen lernen spielerisch die Noten kennen. Sie singen, tanzen, machen erste "musikalische Gehversuche" auf Instrumenten und bekommen bei kindgerechten Aktivitäten ein Gefühl für Rhythmus vermittelt. "Musik, Bewegung, Sprache und Rhythmus sind untrennbar miteinander verbunden und ergänzen sich gegenseitig", betont Larissa Eggloff. Die Musiklehrerin und Konzertpianistin leitet seit zwei Jahren die Einrichtung. Als "kindgerechte Einführung in die Welt der Musik" fördere die Früherziehung das spätere Erlernen eines Instruments. Sie stärke Kreativität, Konzentration und Selbstbewusstsein und bereite das Kind auf den Musikunterricht in der Schule vor. An der Musikschule Altenkunstadt beginnt das neue Schuljahr am Dienstag, 25. September. Für den Instrumentalunterricht in den Fächern Klavier und Keyboard sind noch einige Plätze frei. Anmeldungen nimmt Larissa Eggloff entgegen und zwar unter Telefon 09221/66381 oder 01578/9612645 sowie E-Mail l.eggloff@gmail.com. bkl