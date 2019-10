Musikalische Eltern-Kind-Gruppe

Die Sing- und Musikschule Forchheim bietet noch Plätze an in den musikalischen Eltern-Kind-Gruppen für Kinder von eineinhalb bis dreieinhalb Jahren. In diesen Kursen werden die Kinder gemeinsam mit einem vertrauten Erwachsenen (Mutter, Vater oder Großeltern) auf vielfältige Weise zum Singen, Sprechen, Bewegen und Tanzen eingeladen. Beginn ist für die Jüngsten am Dienstag, 8. Oktober (bis 18. Februar 2020), für Kinder von zweieinhalb bis dreieinhalb Jahren beginnt die Gruppe am Mittwoch, 2. Oktober (bis 19. Februar 2020), jeweils von 15.30 bis 16.15 Uhr. Beide Kurse finden in der Martin-Grundschule in der Wallstraße 17 statt und sind gebührenpflichtig. Das Anmeldeformular kann unter www.forchheim.de/musikschule abgerufen, per E-Mail (musikschule@forchheim.de) oder telefonisch unter 09191/ 714269 bestellt werden. red