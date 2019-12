Musikalische Einstimmung aufs Fest

Weihnachtliche Musik liegt in der Luft und ist zur Zeit natürlich auch in den Gängen des Jack-Steinberger-Gymnasiums zu hören. Seit einigen Wochen proben Ensembles, Bands und Klassen fleißig rockige, klassische, aber auch festliche und berührende Lieder und Stücke. Zuhörer können sich am Donnerstag, 19. Dezember, um 19 Uhr in der Aula des Jack-Steinberger-Gymnasiums von "Sleigh Ride", "Jingle Bells", "Leise rieselt der Schnee" und "Morgen kommt der Weihnachtsmann" auf das Weihnachtsfest einstimmen lassen. Für das leibliche Wohl sorgen in der Konzertpause Schüler der Stufe Q 12. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, teilte das Gymnasium mit. sek