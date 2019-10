Musikalische Café-Eröffnung

Zur Eröffnung des Bücherei-Cafés in der Gemeindebücherei findet am Mittwoch, 30. Oktober, 19 Uhr, eine Veranstaltung statt: Sandra Ruß, Heike Schleicher und Stefan Distler präsentieren "Sternzeichen Mensch" und nehmen mit auf eine Reise durch Wünsche, Ängste und Sehnsüchte. Mit dieser Mischung aus Chanson, Pop, Texten und instrumentalen Stücken wird auf einen gemeinsamen menschlich-musikalischen Weg eingeladen. Eintrittskarten können während der Öffnungszeiten in der Bücherei abgeholt werden. In der Pause oder am Ende der Veranstaltung kann das neue Bücherei-Cafe besichtigt werden. red