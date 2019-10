Am Sonntag, 13. Oktober, um 14 Uhr treffen sich Menschen mit und ohne Behinderung im Rahmen der ewigen Anbetung in der Kirche St. Josef in Buckenhofen zu einer musikalischen Betstunde. Im Anschluss daran sind alle zu einem gemütlichen Kaffee und Kuchen in den Pfarrsaal unter der Kirche eingeladen. Pfarrer Mariadas Kalluri und der Sachausschuss "Kirche für alle" freuen sich auf zahlreiche Beteiligung. red