Musikalische Auszeit in der Stadtpfarrkirche

"Nie wird ein Ohr vom Hören voll ..." - dieser Bibelvers aus dem Buch Kohelet ist das Motto für eine ganz besondere musikalische "Auszeit" am Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr. Das neue und ungewöhnliche Gottesdienstangebot der "Auszeiten" findet seit vergangenem Herbst an jedem dritten Sonntag im Monat in der Stadtpfarrkirche St. Georg großen Anklang. An diesem Sonntag erklingen an der Orgel Stücke zeitgenössischer Komponisten. In einer harmonischen Kombination aus beschwingter Musik und Worten zeigen biblische Psalmen und moderne religiöse Texte die göttliche Freude an der Musik. Die Einladung des Pfarramts ergeht an alle musikalisch und spirituell interessierten Menschen, sich diese kleine Pause im Alltag zu gönnen. red