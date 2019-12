Musikalisch-himmlische Dezember-Träume

180 Musizierende der Dr.-Ernst-Schmidt-Realschule hatten weihnachtliche Stimmung im Gepäck, als sie in ihrer Schule in festlichem Rahmen unter der Leitung von Musiklehrer Bernd Schmidt mit ihren Beiträgen begeisterten.

Die Chorklasse 5 BC mit Chorleiter Schmidt erinnerte nicht nur an die Weihnachtsgeschichte, sondern erzählte auch mit der Chorklasse 6 BC dem Publikum, dass Dezember-Träume aus Musik und Licht gemacht seien und Musik ein Stück vom Himmel bringe. Die 6 BC spannte unter der Leitung von Tanja Lorenz und der Begleitung von Heiko Müller mit "Merry Christmas Everyone" den Bogen in die heutige Zeit. Talente am Saxofon und Schulleiter Hartmut Weis gaben dem Stück zusätzliche Tiefe. Für groovige Abwechslung sorgte das Orchester mit "Rudolph, The Red Nosed Reineer".

In der siebten Jahrgangsstufe hat sich mit den "Girls" eine neue Gruppe formiert, die ihre Gesangskarriere fortsetzte. Mit Neuerungen überraschte der Lehrerchor. Sophie Schmidt überzeugte nicht nur mit einer Liebesballade, sondern auch im Duett mit Helena Eckstein, bei dem sie von der Schulband unterstützt wurden. Abschließend stimmten alle zusammen "Jingle Bells" an und weckten so die Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Das Publikum bedankte sich bei den Musizierenden und ihrem Leiter Bernd Schmidt mit tosendem Applaus.