Musikabend mit Steffen Krafft in der Alten Schule

Die Kulturinitiative "Die Wüste lebt e.V." sowie das Frankenwaldtheater Stadtsteinach laden gemeinsam am kommenden Freitag ab 20 Uhr zu einem Musikabend mit Steffen Krafft ein. Veranstaltungsort ist die Alte Schule an der Staffel 2 in Stadtsteinach.

Der Bayreuther Pianist und Sänger Steffen Krafft spielt in gemütlicher Atmosphäre seinen schmunzelnd-feinfühligen Piano-Blues-Popmix. In Stadtsteinach sowie der hiesigen Musiklandschaft ist Krafft kein Unbekannter - ob als Frontmann der Rockband Waste, als Produzent oder Solo-Künstler mit seinen deutschsprachigen Popsongs beim "Stattfest". Mit seiner prägnanten Stimme und dem Wechselspiel von gefühlvollen und temporeichen Liedern begeistert er das Publikum. Zu Gast ist außerdem "Crazy Ingrit". Karten für das Konzert mit Steffen Krafft gibt es nur an der Abendkasse.

Übrigens: Auch bei dieser Veranstaltung können Karten für den Theaterabend rund um Edgar Allan Poe mit Markus Veith am 18. Oktober in der Alten Schule zum Vorverkaufspreis erworben werden. red