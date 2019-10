Musik zum Träumen

Der Abend der Blasmusik, den die Jugendblaskapelle am Samstag in der Frauengrundhalle in Ebern ausrichtete, war ein voller Erfolg.

Zahlreiche Besucher folgten der Einladung. Die vielen Gäste kamen auf ihre Kosten. Die JBK mit Dirigent Stefan Groh lieferte zusammen mit der Gastkapelle, den "Happertshäuser Musikanten" unter der Leitung von Michael Reß ein eindrucksvolles Programm ab.

Beide Kapellen haben dabei sowohl auf traditionelle böhmische Blasmusik gesetzt als auch auf Pop-Balladen und Medleys.

Die JBK startete mit dem Konzertmarsch "Abel Tasman" und sorgte so für eine würdige Eröffnung des Abends. Nach der Polka "Böhmische Liebe" folgten die "Happertshäuser" mit der Polka "Wenn die Happertshäuser spielen" sowie mit dem von Michael Reß eigens komponierten Marsch "Blasmusik von Herzen". Im Wechsel ging es den Abend über stimmungsvoll weiter.

Balladen wie "The Rose" oder "Sound of Silence" von den Happertshäusern oder "What a Wonderful World" oder "Nessaja" von der JBK luden die Zuhörer zum Träumen ein.

Für zünftige Stimmung sorgten weitere Konzertmärsche wie der "Florentiner Marsch" oder "Kaiserin Sissi". Schmissige Polkas und gemütliche Walzer luden zum Mitschunkeln und Mitklatschen ein.

Sowohl bei der JBK als auch bei den "Happertshäusern" wurde mit verschiedenen Soli die Leistung der Musiker unter Beweis gestellt.

Die Stimmung in der Halle war ausgelassen. Neben der Musik trugen auch die humorvollen Ansagen der Stücke dazu bei. Die Besucher nahmen die angebotene Weinverköstigung gut an und auch die Brotzeitschmankerl fanden regen Absatz.

Gegen 22.30 Uhr wurde das Ende des Blasmusikabends angekündigt. Gemeinschaftsstücke durften dabei nicht fehlen und so waren es drei der beliebtesten Polkas, die zum Finale von beiden Kapellen gemeinsam gespielt wurden: "Vogelwiese", "Wir Musikanten" und schließlich der "Böhmische Traum".

Das Publikum in der Frauengrundhalle in Ebern stand und klatschte und war sichtlich begeistert von der Vorstellung. red