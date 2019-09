Musik zum Träumen

"Dream with me", so lautet der Titel des Konzertabends, zu dem vier junge Künstler in nicht alltäglicher Besetzung am kommenden Samstag um 17 Uhr in den Musiksaal der Städtischen Musikschule in Kulmbach einladen. Das Konzert steht ganz im Zeichen romantischer Musik für Sopran, Klarinette, Violoncello und Klavier. So erklingen Werke von Louis Spohr, Franz Schubert, Johannes Brahms und weiteren Komponisten in wechselnder Besetzung.

Stephanie Simon, Ulrike und Walter Gossel stammen alle drei aus Oberfranken und kennen sich schon seit ihrer Schulzeit, die sie im Rahmen des schulübergreifenden Orchesters von Burghard Fussek am Frankenwald-Gymnasium Kronach zusammengeführt hat.

Ihnen zur Seite steht der junge Pianist Philip Dahlem aus Karlsruhe, der unter anderem in der dortigen Liedklasse von Hartmut Höll studiert hat. Das Kunstlied und die Kammermusik liegen ihm besonders am Herzen, was dieses Projekt zu einer wundervollen Ergänzung seiner Tätigkeit als Liedbegleiter werden lässt.

Ulrike Maria Gossel pflegt eine besondere Verbindung zu Kulmbach, denn den Grundstein für ihre Tätigkeit als Cellistin legte Franz Lederer aus Kulmbach, bei dem sie ihren ersten Unterricht erhielt. Nach ihrem Studium am Mozarteum in Salzburg ist sie heute unter anderem als Cellolehrerin an der Städtischen Musikschule Kulmbach tätig.

Ihr Bruder Walter Gossel genießt es, mit seiner Schwester Musik machen zu können und freut sich auf das vielfältige Programm des Kammermusikabends.

Auf Initiative der Kronacher Sopranistin Stephanie Simon hin ist dieses Projekt entstanden. Nach dem Gesangstudium in Würzburg hat sie ihren Wirkungskreis zwar auf die Schwäbische Alb verlegt, doch nutzt sie gerne die Gelegenheit, in ihrer Heimat musizieren zu können.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. red