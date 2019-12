Musik zum Neuen Jahr

Die Hofer Symphoniker gastieren am Samstag, 4. Januar, um 20 Uhr zusammen mit dem preisgekrönten Percussion-Duo "Double Drums" in der Dr.-Stammberger-Halle Kulmbach. Mit viel Magie und rhythmischem Feuer wird ein Konzert unter dem Motto "Magic New Year" geboten. Werke von Franz Schubert, Johann Strauß und Otto Nicolai sowie Paul Dukas' "Zauberlehrling" und John Williams' "Harry Potter" werden unter der musikalischen Leitung von Johannes Klumpp für einen unterhaltsamen Konzertabend sorgen.

Karten gibt es in der BR-Geschäftsstelle und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. red